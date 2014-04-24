Недвижимость - портал агентства, автоматизация.

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Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок173 просмотра
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Требуется квалифицированный специалист способный спроектировать и реализовать веб-продукт с расчетом роста до уровня федерального масштаба. Возможно бизнес-партнерство.

НЕДВИЖИМОСТЬ. Объемная степень реализации заложена в основе web-решения, требующего профессионального подхода при его создании и последующем совершенствовании (для этих целей в перспективе будет необходимо сформировать отдел разработки с привлечением персонала).

Готов рассмотреть Вашу кандидатуру для его реализации при условии владения знаниями и навыками необходимого уровня в области web-программирования и организации данного процесса.

От вас:

Проживание в г.Новосибирск. Желание, профессионализм, знание CMS платформ, PHP, MySQL, jQuery. Порядочность, понимание собственных жизненных целей.

10 лет назад
MacoP
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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