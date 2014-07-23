Создание лендинга

Требуется написать техническое задание сайт компании предоставляющей коммунальные услуги сайт с личным кабинетом, ввод показателей счетчиков. он лайн оплата тех задание подробное. опыт обязателен укажите вашу цену сроки и скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать LP аналогично сайта указанного в приложении (другими словами его копию с измененным дизайном) + разместить на хостинге (предоставлю).
при необходимости предоплата 50%.
в стоимость должно входить: дизайн/верстка/размещение
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