Написать техническое задание

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки181 просмотр
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Требуется написать техническое задание

сайт компании предоставляющей коммунальные услуги

сайт с личным кабинетом, ввод показателей счетчиков. он лайн оплата

тех задание подробное. опыт обязателен

укажите вашу цену сроки и скайп

10 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
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