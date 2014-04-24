Здравствуйте!

Нужно сделать лендинг, вот какой у нас есть - http://bankrotstvo1.s-f-c.ru/

нужно сделать не хуже.

Нужно нарисовать и сверстать на платформе LPGenerator.

Оставляйте обязательно: сроки, стоимость, примеры уже сделанных лендингов (Обязательно).