Простейший сайт для экзамена в 11 классе

Требуется простейший сайт на html + css, блочная вёрстка

Сайт должен содержать 12 страниц (одинаковых).

Никакого другого функционала не нужно. Только фотогалерея простая, несколько флушбаннеров и 12 других страниц.

Фон сайта - анимация - какие то звёздочки или что то подобное

-Простейший рекламный баннер (adobe flash)

-Слайд шоу (adobe flash)

-Простейшая фотогалерея

На выходе должно быть Шаблон PSD, баннеры на флеш с исходниками

И самое главное небольшое краткое описание, как делался сайт поэлементно, как тут типа (CSS описан)

http://myrusakov.ru/html-block-makeup.html

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