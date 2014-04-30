Простейший сайт для экзамена в 11 классе

На постоянную работу требуется специалист по разработке сайтов/лэндинг страниц на вордпрессе под ключ. Обязанности: разработка сайтов (знания html, интеграция с внешними сервисами по API), разработка landing page. Работа удаленная. Пишите о вашем опыте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется простейший сайт на html + css, блочная вёрстка
Сайт должен содержать 12 страниц (одинаковых).
Никакого другого функционала не нужно. Только фотогалерея простая, несколько флушбаннеров и 12 других страниц.
Фон сайта - анимация - какие то звёздочки или что то подобное
-Простейший рекламный баннер (adobe flash)
-Слайд шоу (adobe flash)
-Простейшая фотогалерея
На выходе должно быть Шаблон PSD, баннеры на флеш с исходниками
И самое главное небольшое краткое описание, как делался сайт поэлементно, как тут типа (CSS описан)
http://myrusakov.ru/html-block-makeup.html
Разместить на ucoz
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