Простейший сайт для экзамена в 11 классе

Сайты «под ключ»Завершен6 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется простейший сайт на html + css, блочная вёрстка

Сайт должен содержать 12 страниц (одинаковых).

Никакого другого функционала не нужно. Только фотогалерея простая, несколько флушбаннеров и 12 других страниц.

Фон сайта - анимация - какие то звёздочки или что то подобное

-Простейший рекламный баннер (adobe flash)

-Слайд шоу (adobe flash)

-Простейшая фотогалерея

На выходе должно быть Шаблон PSD, баннеры на флеш с исходниками

И самое главное небольшое краткое описание, как делался сайт поэлементно, как тут типа (CSS описан)

http://myrusakov.ru/html-block-makeup.html

Разместить на ucoz

10 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$29
2 дня
Дамир, выполнил практически нереальное задание - в период праздников за 3 дня сделал сайт с флеш баннерами. Очень оперативно, всегда на связи. Советую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Четко поставлена задача, отличная коммуникация, своевременная и полная оплата! highly recommended!
  • Похожие заказы

  • Wordpress разработчик

    На постоянную работу требуется специалист по разработке сайтов/лэндинг страниц на вордпрессе под ключ. Обязанности: разработка сайтов (знания html, интеграция с внешними сервисами по API), разработка landing page. Работа удаленная. Пишите о вашем опыте.

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка или создание с нуля

    Здравствуйте! http://vnzh-eu.ru/ —-то что у нас http://karmila.ru/ —— исходник http://grkor.com/individuali-mone.html —-— понравились иконки вв виде кружочков у названия плюсов получения вида на жительство Что можно изменить,добавить и т.д.? или может предложите как вы видите вид этого сайта! Ваша цена ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-визитка для косметолога

    $100

    Добрый день, необходимо сделать сайт-визитку для девушки-косметолога. В шапке - услуги, цены, обо мне, контактная информация, статьи, вопросы и ответы и, конечно же, приятная картинка отвечающая тематике сайта. В настоящее время на сайте стоит wordpress, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта для IT-компании

    $500

    Нужен полный комплекс + сам сайт по продаже IT-сервисов. Объем работы (прим. сайт-визитка...?) Возможно деление на этапы. ТЗ - готовы сформулировать и предоставить по вашему шаблону. Сроки выполнения - в пределах 1 мес. Имеющееся ТЗ ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо разработать сайт на основе ТЗ (нужна программная разработка, дизайн предоставим сами): http://dess81.tmweb.ru/tz.txt Интересует: стоимость, сроки и CMS.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта Религиозной направленности

    дизайн и оформление для сайта религиозной направленности: 1. сайт информационной наполненности- Халяль продукты Это основной контент сайта. Необходимо максимально объяснить посетителям что и зачем. 2. на сайте динамически меняющиеся фото Халяль центра (продажа продуктов питания, сдача в аренду ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удалённый веб мастер

    $250

    В нашу команду требуется удаленный web мастер. От Вас требуется знание HTML, CSS, PhotoShop, MODx CMS 1.0.4 и желательно PHP. Необходимо принимать заявки на разработку новых сайтов, составлять план работ, дорабатывать дизайн сайта в соответствии ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание смс платника

    $250

    Здравствуйте. Необходимо создание смс-платника, установка его на хостинг и направление на него трафика. Портфолио обязательно, примеры нескольких работа за последние месяцы.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта-визитки и дальнейшая поддержка

    $250

    Необходимо создание, дальнейшая поддержка и продвижение сайтов-визиток 4 шт., на базе шаблона. Готов платить из расчёта 5000-10000 руб. за создание, 1000-3000 руб. за дальнейшую поддержку, за продвижение обсуждается с выбранным кандидатом.

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад