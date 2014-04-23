Удалённый веб мастер

В нашу команду требуется удаленный web мастер. От Вас требуется знание HTML, CSS, PhotoShop, MODx CMS 1.0.4 и желательно PHP. Необходимо принимать заявки на разработку новых сайтов, составлять план работ, дорабатывать дизайн сайта в соответствии с ТЗ. Так же, верстка шаблонов сайта, разворачивание движка сайта, установка модулей на движок, перенос готового сайта на домен клиента, создание архивов по окончании работ, составление отчетов и контакт с клиентом на протяжении разработки сайта.

Мы предлагаем полную загрузку на постоянной основе. ЗП сделка (возможен доход от 8 000 р, а далее все зависит от количества разработанных сайтов и их качества). График работы с 10.00 до 19.00 по мск.

Всем желающим вначале предлагается пройти тест. Ждём ваших резюме.