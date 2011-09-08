Создание корпоративного сайта

Необходимо создать корпоративный сайт для строительной компании. Дизайн готов, нужна верстка. Натяжка на движок и его настройка. CMS предположительно Битрикс. Подробное ТЗ прилагается. Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю).

P.S. Уважаемые специалисты!

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке.