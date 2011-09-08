Land page (лендинг пейдж) для IT продуктов

Нужен LP (Лэнд пейдж) в лучших традициях, для аудитории начинающих и продолжающих предпринимателей от 30 до 50 лет,

красивый но сдержанный. Все самое необходмое для LP: заказать звонок, записаться на вебинар, отзывы (слайдер), оставить сообщение.

Но никаких дешевых фишек!

Лэндос будет рекламировать 3 варианта обучения.

достойные примеры:

http://base.vashtender.ru/ - непосредственно наша тематика

http://www.рекламныевывески.рф/

http://www.этп-консалтинг.рф/index.php/2011-09-08-14-08-03

От исполнителя - сформировать исчерпывающее ТЗ, оперативность, достойная верстка (отбражение на всех браузерах, моб. устройствах, IOS, Android, Pad, Tab)

Принимаю заявки только с фикс стоимостью, сроками. И примерами выполненных Лэндосов!