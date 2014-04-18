Портал недвижимости

Доброе время суток!

Есть свёрстанная главная страница. Глядя на эту страницу, ясно какой у сайта будет функционал. Скриншот страницы прикрепил.

Изначально планировалось писать этот проект на самописе втечении пары месяцев. Но заказчика не устраивает срок в два месяца.

Я ищу разработчика, который уже делал какой-либо похожий проект. И сможет за более короткий промежуток времени просто переделать свой проект под данный сайт.

Предлагайте варианты и ориентировочные сроки в рабочих днях. Прикрепляйте ссылку на проект или скриншот проекта. Рассмотрю все варианты. На основании вашего варианта уже составим ТЗ так, чтоб минимально пришлось менять Ваш проект под данный сайт, и сможем представить конечный вид сайта.

Кратко о проекте:

Есть поиск недвижимости для купли/аренды.

Есть подача объявлений о продаже/сдаче в аренду недвижимости.

Монетизация сайта предполагается за счёт услуги "Спецразмещения" на сайте.

Есть личный кабинет, в котором есть доступ к своим объявлениями. Ну и в кабинете можно воспользоваться услугой спецразмещения.

На этом обязательный функционал заканчивается.