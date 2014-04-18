Портал недвижимости

Нужно сделать сайт по функциям и наполнению как http://docian.ru/ Данные будут копироваться с этого сайта. Сайт предоставляющий за деньги доступ к телефонам хозяев. Главное, это автоматизиров. добавление в базу, настройка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Есть свёрстанная главная страница. Глядя на эту страницу, ясно какой у сайта будет функционал. Скриншот страницы прикрепил.
Изначально планировалось писать этот проект на самописе втечении пары месяцев. Но заказчика не устраивает срок в два месяца.
Я ищу разработчика, который уже делал какой-либо похожий проект. И сможет за более короткий промежуток времени просто переделать свой проект под данный сайт.
Предлагайте варианты и ориентировочные сроки в рабочих днях. Прикрепляйте ссылку на проект или скриншот проекта. Рассмотрю все варианты. На основании вашего варианта уже составим ТЗ так, чтоб минимально пришлось менять Ваш проект под данный сайт, и сможем представить конечный вид сайта.
Кратко о проекте:
Есть поиск недвижимости для купли/аренды.
Есть подача объявлений о продаже/сдаче в аренду недвижимости.
Монетизация сайта предполагается за счёт услуги "Спецразмещения" на сайте.
Есть личный кабинет, в котором есть доступ к своим объявлениями. Ну и в кабинете можно воспользоваться услугой спецразмещения.
На этом обязательный функционал заканчивается.
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