Сайт туристических онлайн сервисов

Нужно сделать проект, нарисовать дизайн, сверстать и настроить интернет-магазин техники (сельскохозяйственная техника) с красивым дизайном в ярких цветах. Дизайн под ключ. Интегрировать в CMS ImageCMS Shop Pro 4.5.2.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Просьба оценить стоимость работ по разработке сайта. Техническое задание прилагаю.
Интересуют только исполнители с высоким рейтингом и реально оценивающие свои силы и сроки сдачи, все операции по оплатам только через безопасную сделку.
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