Создать Интернет-магазин техники, дизайн под ключ.

$700
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок238 просмотров
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Нужно сделать проект, нарисовать дизайн, сверстать и настроить интернет-магазин техники (сельскохозяйственная техника) с красивым дизайном в ярких цветах. Дизайн под ключ.

Интегрировать в CMS ImageCMS Shop Pro 4.5.2.

10 лет назад
ivanghrohovski
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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