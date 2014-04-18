Создать аналог сайта

Нужно сделать дизайн названия сайта, дизайн сайта (можно оптимизировать шаблон). Сделать сам сайт доски объявлений с администрированием через web интерфейс. Есть ТЗ, оно еще может незначительно измениться. Так же прикрепил вариант дизайна- картинка, но это ...