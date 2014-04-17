Необходимо сделать сайт по строительство коттеджей, на примере следующих сайтов

http://arkom-mos.ru/

http://www.zagdom.ru/

Задача сделать продающий лэндинг, очень важно чтобы была конверсия. Вообще вышлю полное техническое задание и буду участвовать в процессе работы.Оплата по факту, 3000р с вас уникальные картинки и графика. Я предоставлю отзывы, контактную информацию, описание наших услуг. Сайт должен быть четким и однозначным, не перегружен всем подряд. Оплата по факту, пожалуйста скидывайте примеры работ той же тематике или именно лендинги.