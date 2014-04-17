Добрый день! Необходимо создать сайт для гостевого дома http://www.booking.com/hotel/ru/tatiana-guest-house-lazarevskoe.ru.html?sid=50581e2992b1c83c511b35d7346e6aeb;dcid=1 Сайт с возможностью бронирования номеров в доме (он-лайн бронирование через booking.com, коды предоставляются) Страницы Сайта Главная Номера Цены Бронирование Контакты Пожелания На главной странице должет быть информер - погода, виджет Отзывы (код предоставляется) На всех страницах должен быть ...
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Необходимо сделать сайт по строительство коттеджей, на примере следующих сайтов
Задача сделать продающий лэндинг, очень важно чтобы была конверсия. Вообще вышлю полное техническое задание и буду участвовать в процессе работы.Оплата по факту, 3000р с вас уникальные картинки и графика. Я предоставлю отзывы, контактную информацию, описание наших услуг. Сайт должен быть четким и однозначным, не перегружен всем подряд. Оплата по факту, пожалуйста скидывайте примеры работ той же тематике или именно лендинги.
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