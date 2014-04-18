Сделать сайт базу по недвижимости

Нужно сделать сайт по функциям и наполнению как http://docian.ru/

Данные будут копироваться с этого сайта.

Сайт предоставляющий за деньги доступ к телефонам хозяев.

Главное, это автоматизиров. добавление в базу, настройка оплаты доступа, получение пароля.

Все как на http://docian.ru/ только с лучшим дизайном, статьями и хорошим качеством