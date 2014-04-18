Создать сайт на Ворд Пресс

Требуется создать сайт:

Примерно Вот с таким функционалом: http://game.molodost.bz/feed/popular/

Основное предназначение:

1. Размещение видео контента.

2. Общение через форум.

3. Ведение блогов пользователями И АДМИНОМ

Подробное ТЗ: youtu.be/S0Md1ISb9M0

Дизайн ЕСТЬ. Сдадут 27го числа, пока надо функционал нарезать,

чтобы после дизайна за пару суток натянуть его и сдать проект.

Интересует также дальнейшее сотрудничество,

постоянно много верстки.

В основном работаю на фрилансе, вот мой аккаунт: https://www.fl.ru/users/ximik_art/

70 - официальных проектов

более 500 - с постоянными исполнителями.