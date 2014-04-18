Создать сайт на Ворд Пресс

http://www.nameofvictory.ru/ Нужно полностью создать сайт под ключ. Примерная Аудитория 1000 человек. Хочу знать. Сроки проекта, время его реализации. Проект будет выполнен либо полностью либо по частям. По частям я знаю стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт:
Примерно Вот с таким функционалом: http://game.molodost.bz/feed/popular/
Основное предназначение:
1. Размещение видео контента.
2. Общение через форум.
3. Ведение блогов пользователями И АДМИНОМ
Подробное ТЗ: youtu.be/S0Md1ISb9M0
Дизайн ЕСТЬ. Сдадут 27го числа, пока надо функционал нарезать,
чтобы после дизайна за пару суток натянуть его и сдать проект.
Интересует также дальнейшее сотрудничество,
постоянно много верстки.
В основном работаю на фрилансе, вот мой аккаунт: https://www.fl.ru/users/ximik_art/
70 - официальных проектов
более 500 - с постоянными исполнителями.
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