Скопировать лендинг, внеся пару изменений

$30
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок181 просмотр
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Нужно скопировать LP, убрав пару ненужных мне строк, и сменив пару картинок..

Настроить форму отправки заказа на мои мыла.

Работы часа на 2-3 от силы.

10 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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