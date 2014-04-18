Одностраничный сайт

Доброе время суток! Есть свёрстанная главная страница. Глядя на эту страницу, ясно какой у сайта будет функционал. Скриншот страницы прикрепил. Изначально планировалось писать этот проект на самописе втечении пары месяцев. Но заказчика не устраивает срок в два ...