Сайт монтажной компании

Сайты «под ключ»Завершен24 заявки305 просмотров
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Необходимо создать сайт компании занимающейся производством и монтажом заборов. Существует логотип кампании, есть изображение продуктов. Для активизации творческих процессов предоставлю выбранному исполнителю печатную продукцию в формате pdf. В созданный сайт необходимо интегрировать разработанный калькулятор. Объем 8 страниц ориентировочно. Вопросы в личку.

10 лет назад
Amo38
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
20 часов назад
10 лет назад
$100
5 дней
Сотрудничеством доволен. Оперативно, всегда на связи.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Было приятно работать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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