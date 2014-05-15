Сайт монтажной компании

Нужен LP (Лэнд пейдж) в лучших традициях, для аудитории начинающих и продолжающих предпринимателей от 30 до 50 лет, красивый но сдержанный. Все самое необходмое для LP: заказать звонок, записаться на вебинар, отзывы (слайдер), ...
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Необходимо создать сайт компании занимающейся производством и монтажом заборов. Существует логотип кампании, есть изображение продуктов. Для активизации творческих процессов предоставлю выбранному исполнителю печатную продукцию в формате pdf. В созданный сайт необходимо интегрировать разработанный калькулятор. Объем 8 страниц ориентировочно. Вопросы в личку.
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