Доброго времени суток!

Требуется сделать ПРОДАЮЩИЙ сайт, натяжных потолков.

1)Дизайн и расположение нравиться вот тут:

- http://mdvgroup.ru/promo/

- http://aceiling.ru/

- http://www.potolki-design.ru/

другие примеры уже обсудим с исполнителем

2)Фотогалерея нравиться здесь http://fabrika-potolkov.su/fotogalereya.html

3)Калькулятор и обратный звонок нравиться на этом сайте http://ledi-potolok.com/kalkuliator-stoimosti

более подробно обсудим с исполнителем.

От вас цена и сроки. Если есть то и портфолио в данном направлении.