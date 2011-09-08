Создание новой версии сайта

Доброго времени суток! Требуется сделать ПРОДАЮЩИЙ сайт, натяжных потолков. 1)Дизайн и расположение нравиться вот тут: - http://mdvgroup.ru/promo/ - http://aceiling.ru/ - http://www.potolki-design.ru/ другие примеры уже обсудим с исполнителем 2)Фотогалерея нравиться здесь http://fabrika-potolkov.su/fotogalereya.html 3)Калькулятор и обратный звонок нравиться на этом сайте http://ledi-potolok.com/kalkuliator-stoimosti более подробно обсудим с ...