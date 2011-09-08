Создание новой версии сайта

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка260 просмотров
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Необходимо разработать новую версию сайта по недвижимости в Таиланде.

www.thailighthouse.com

Тз включает в себя разработку фирменного стиля и дизайна, современную cms, подключение всех необходимых модулей и фишек, а также перенос информации и фото со старого сайта на новый с сохранением поисковых позиций.

10 лет назад
rkhromov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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