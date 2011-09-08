Создание сайта-визитки и дальнейшая поддержка

Необходимо создать 5 сайтов, разного дизайна (можно шаблонный), но одинаковых по структуре. Для 5 разных фирм по продаже товаров. Домены зарегистрированы, информация для наполнения есть. Структура О компании, Товары, Контакты, Доставка. Так же необходимо будет сделать 2-3 страницы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание, дальнейшая поддержка и продвижение сайтов-визиток 4 шт., на базе шаблона. Готов платить из расчёта 5000-10000 руб. за создание, 1000-3000 руб. за дальнейшую поддержку, за продвижение обсуждается с выбранным кандидатом.
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