Сайт-визитка для косметолога

$100
Сайты «под ключ»Завершен24 заявки257 просмотров
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Добрый день, необходимо сделать сайт-визитку для девушки-косметолога.

В шапке - услуги, цены, обо мне, контактная информация, статьи, вопросы и ответы и, конечно же, приятная картинка отвечающая тематике сайта.

В настоящее время на сайте стоит wordpress, на нем желаем и остаться с целью дальнейшего самостоятельного наполнения сайта.

10 лет назад
alexeevlaw
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Zhuykoff
Андрей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
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