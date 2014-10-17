Сайт-визитка для косметолога

Добрый день, необходимо сделать сайт-визитку для девушки-косметолога.

В шапке - услуги, цены, обо мне, контактная информация, статьи, вопросы и ответы и, конечно же, приятная картинка отвечающая тематике сайта.

В настоящее время на сайте стоит wordpress, на нем желаем и остаться с целью дальнейшего самостоятельного наполнения сайта.