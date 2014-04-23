Нужно сделать сайт на Joomla

Необходимо создать 5 сайтов, разного дизайна (можно шаблонный), но одинаковых по структуре. Для 5 разных фирм по продаже товаров. Домены зарегистрированы, информация для наполнения есть. Структура О компании, Товары, Контакты, Доставка. Так же необходимо будет сделать 2-3 страницы ...