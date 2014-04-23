Создание сайта для IT-компании

$500
Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок232 просмотра
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Нужен полный комплекс + сам сайт по продаже IT-сервисов. Объем работы (прим. сайт-визитка...?)

Возможно деление на этапы. ТЗ - готовы сформулировать и предоставить по вашему шаблону. Сроки выполнения - в пределах 1 мес.

Имеющееся ТЗ - прилагаю.

10 лет назад
hostunit
Сергей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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