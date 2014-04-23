Доработка или создание с нуля

Здравствуйте!

http://vnzh-eu.ru/ —-то что у нас

http://karmila.ru/ —— исходник

http://grkor.com/individuali-mone.html —-— понравились иконки вв виде кружочков у названия плюсов получения вида на жительство

Что можно изменить,добавить и т.д.?

или может предложите как вы видите вид этого сайта!

Ваша цена за работу и сроки!?