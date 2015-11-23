Domus159

Дамир Domus159

 
47 летРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специализация: верстка, web-дизайн, скрипты, настройка и администрирование CMS

Имя - Дамир

Специализация: верстка, web-дизайн, скрипты, настройка и администрирование CMS

HTML5, CSS3, JS, JQuery, немного PHP

Опыт работы с популярными CMS - WordPress, Opencart, Joomla.

Руки - прямые, сроки - соблюдаю!

Работаю независимо - freelance.

Если в скайпе меня нет - я скорее всего просто invisible

PHPWordPressOpenCartJoomlajQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
prosto_Bill
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сделать адаптивную версию сайта
Порядок
Отличный заказчик с интересными заказами! Оплата всегда без задержек! Коммуникация на высшем уровне!
Ответный отзыв
ak86
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Исправить баги верстки
Задача была очень непростая и никто не хотел делать. В итоге она была успешно сделана, еще и предоставлен видеоотчет о результате. Рекомендую.
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ (без всяких доп. работ и т.п.). Чёткие сроки (и адекватные). Чёткая оплата (буквально сразу)!
Ответный отзыв
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Landing page
Дамир спасибо большое. Сделал landing page быстро, качественно и удобно в управлении. Рекомендую данного специалиста как ответственного профессионала.
Отличный заказчик с пониманием задачи и отличной коммуникацией!
Ответный отзыв
InfiniX
27 летРумыния
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Доработки по шаблону WordPress
Всё выполнено 100% +
всё отлично! оплата - точно по факту!
Ответный отзыв
stroygsm
Эльхан 
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$59
10 баллов
8 лет назад
Сверстать лендинг на HTML
Отлично справился с работой. Код написан очень красиво и понятно. Коммуникация отличная. Очень доволен, получил что хотел, и еще сверх того- готовый, рабочий, красивый лендинг!!! Спасибо большое Дамир.
Отличный заказчик! Знает что ему нужно, понимает технические особенности реализации. Оплата точно в срок. Помимо вышеперечисленного, очень приятный человек! Higly recommended!!!
Ответный отзыв
HTML-верстка
13 отзывов(-1)
от $9
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга