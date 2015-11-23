Специализация: верстка, web-дизайн, скрипты, настройка и администрирование CMS
Имя - Дамир
Специализация: верстка, web-дизайн, скрипты, настройка и администрирование CMS
HTML5, CSS3, JS, JQuery, немного PHP
Опыт работы с популярными CMS - WordPress, Opencart, Joomla.
Руки - прямые, сроки - соблюдаю!
Работаю независимо - freelance.
Если в скайпе меня нет - я скорее всего просто invisible
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип и визитка "Флорэна"504 просмотра
- Баннер ЛИГСТРОЙ546 просмотров
- ЛИГСТРОЙ775 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик с интересными заказами! Оплата всегда без задержек! Коммуникация на высшем уровне!
$9
10 баллов
8 лет назад
Задача была очень непростая и никто не хотел делать. В итоге она была успешно сделана, еще и предоставлен видеоотчет о результате. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ (без всяких доп. работ и т.п.). Чёткие сроки (и адекватные). Чёткая оплата (буквально сразу)!
$1
10 баллов
8 лет назад
Дамир спасибо большое. Сделал landing page быстро, качественно и удобно в управлении. Рекомендую данного специалиста как ответственного профессионала.
Ответный отзыв
Отличный заказчик с пониманием задачи и отличной коммуникацией!
$5
10 баллов
8 лет назад
Всё выполнено 100% +
Ответный отзыв
всё отлично! оплата - точно по факту!
$59
10 баллов
8 лет назад
Отлично справился с работой. Код написан очень красиво и понятно. Коммуникация отличная. Очень доволен, получил что хотел, и еще сверх того- готовый, рабочий, красивый лендинг!!! Спасибо большое Дамир.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Знает что ему нужно, понимает технические особенности реализации. Оплата точно в срок. Помимо вышеперечисленного, очень приятный человек! Higly recommended!!!
HTML-верстка
13 отзывов(-1)
от $9
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга