Нужны уроки по созданию бижутерии

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Нужны хорошие уроки по созданию бижутерии собственными руками. Только реально Ваши уроки - с фото, пошаговыми инструкциями и т.д.

13 лет назад
Domus159
Дамир 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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