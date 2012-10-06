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Нужны уроки по созданию бижутерии
Нужны хорошие уроки по созданию бижутерии собственными руками. Только реально Ваши уроки - с фото, пошаговыми инструкциями и т.д.
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