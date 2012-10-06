На одном сайте нужно добавить 100 коротких отзывов о разных товарах (до 200-300 знаков), включающие ключевые слова. Товары одинаковые. Стоимость прошу оставлять за проект в целом.
КАТР, государственное и муниципальное управление
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