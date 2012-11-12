Список интригующих вопросов

Задача - составить список интересных интригующих вопросов для приложения в социальной сети.

Суть приложения заключается в следующем: человеку случайным образом задаётся вопрос про его друга. Например: "Как Вы думаете, Иван Иванов хорошо целуется?" Оповещение об ответе на такой вопрос приходит к этому другу на стену. Друг запускает приложение и видит вопрос без ответа. Чтобы увидеть ответ, ему будет необходимо выполнить некоторое задание в приложении. Мне нужно 100-200 интересных и интригующих вопросов, чтобы другу захотелось узнать ответ и выполнить задание.

Обращаться либо сюда, либо в скайп Alesha2001 (который из Москвы, там их двое).