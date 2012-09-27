Требуется найти/придумать и размеcтить 50 занимательных задач на сайт. Желательно равномерное распределение по предметам: физика, математика, химия, языки и т.д. Знание wiki рзаметки приветствуется! В зависимости от результатов возможно сотрудничество на постоянной основе в ...
Раскрутка рекламной мастерской
Здравствуйте.
Как бы возможно, глупо это не звучало, но рекламной мастерской требуется раскрутка, нужна какая-то свежая идея, которая привлечет потенциальных клиентов.
Работаем в небольшом городе, население приблизительно 120 тыс. человек, есть порядка 3-х крупных конкурентов, их преимущество в том, что они уже довольно долго на этом рынке.
РА занимается наружной рекламой, изготовлением сувенирной продукции, собственная производственная база.
Больше информации предоставлю при личной переписке.
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