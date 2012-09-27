Раскрутка рекламной мастерской

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Закрыт4 заявки114 просмотров

Здравствуйте.

Как бы возможно, глупо это не звучало, но рекламной мастерской требуется раскрутка, нужна какая-то свежая идея, которая привлечет потенциальных клиентов.

Работаем в небольшом городе, население приблизительно 120 тыс. человек, есть порядка 3-х крупных конкурентов, их преимущество в том, что они уже довольно долго на этом рынке.

РА занимается наружной рекламой, изготовлением сувенирной продукции, собственная производственная база.

Больше информации предоставлю при личной переписке.

13 лет назад
GAlexander
Александр 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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