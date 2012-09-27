Раскрутка рекламной мастерской

Здравствуйте.

Как бы возможно, глупо это не звучало, но рекламной мастерской требуется раскрутка, нужна какая-то свежая идея, которая привлечет потенциальных клиентов.

Работаем в небольшом городе, население приблизительно 120 тыс. человек, есть порядка 3-х крупных конкурентов, их преимущество в том, что они уже довольно долго на этом рынке.

РА занимается наружной рекламой, изготовлением сувенирной продукции, собственная производственная база.

Больше информации предоставлю при личной переписке.