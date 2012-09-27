Занимательные задачи на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт7 заявок226 просмотров

Требуется найти/придумать и размеcтить 50 занимательных задач на сайт. Желательно равномерное распределение по предметам: физика, математика, химия, языки и т.д. Знание wiki рзаметки приветствуется!

В зависимости от результатов возможно сотрудничество на постоянной основе в качестве контент-менеджера.

Необходимое распределение количества задач по предметам:

Математика 10

Физика 10

Химия 5

Английский язык 5

Экономика 5

Информатика 5

Русский язык 5

Биология 3

История 2

Задачи создаются с учетом вики разметки. К каждой задаче желательно добавить картинку.

13 лет назад
Phantomus
Илья 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

antztna
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
14 дней

Заявки фрилансеров

antztna
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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