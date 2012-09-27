Нужена помощь в написании диплома.тема Управление финансами в магазинах рознечной торговли на примере 000 Pull and Bear
Занимательные задачи на сайт
Требуется найти/придумать и размеcтить 50 занимательных задач на сайт. Желательно равномерное распределение по предметам: физика, математика, химия, языки и т.д. Знание wiki рзаметки приветствуется!
В зависимости от результатов возможно сотрудничество на постоянной основе в качестве контент-менеджера.
Необходимое распределение количества задач по предметам:
Математика 10
Физика 10
Химия 5
Английский язык 5
Экономика 5
Информатика 5
Русский язык 5
Биология 3
История 2
Задачи создаются с учетом вики разметки. К каждой задаче желательно добавить картинку.
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