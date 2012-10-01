Сценарий к видео

$100
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Завершен1 заявка79 просмотров

Требуется сценарий к видео презентации сайта cgskills.com

тз. в личку исполнителю.

13 лет назад
cgskills
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
2 дня
Всё супер, сценарий готов в срок!
Спасибо за интересную работу! Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству: всегда на связи, четкая постановка задач, полная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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