Проставить значения в файл Excel.

Есть список товаров из интернет-магазина в Excel файле. Необходимо найти товар по текстовому поиску и дополнить список ссылками на карточки товаров и ценой.

Всего около 800 товаров. Многие идущие один за другим товары отличаются только размером (ссылка и цена одинаковы). См. прикрепленный файл.