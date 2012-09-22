Сделать рерайт и опубликовать статью на хабре

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Закрыт5 заявок142 просмотра

Требуется сделать рерайт анонса и опубликовать статью на habrahabr. Содержимое статьи - пиар сайта (хороший сайт, будет интересен аудитории). Подробности в личку.

ВАЖНО: вы должны иметь аккаунт и карму на habrahabr. Меня интересует больше не рерайт, а публикация.

13 лет назад
psergio
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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