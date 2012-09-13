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Предложение о сотрудничестве
Нужно написать письмо о сотрудничестве. Суть такова, что наша компания под названием „Святибор” является производителем мебели из массива натурального дерева. Мы работаем с такими породами дерева как дуб, ясень, ольха, береза. Наша продукция: кровати, шкафы, столы, прикроватные тумбы, туалетные столики, кухонные уголки, табуретки, стулья, комоды.
Предложение состоит в том, чтобы потенциальные партнеры заинтересовались покупкой нашей продукции по оптовым ценам для дальнейшей реализации в своих магазинах. Как показывает долголетняя практика наши старые партнеры «накидывают» на наши цены еще 50% , что позволяет получать высокие доходы. Мебель пользуется большим спросом, так как при изготовлении используются только натуральное дерево!!!
Фотографии продукции и оптовый прайс будут прикрепляться.
Всю остальную информацию дам при личной переписке.
Выбранный исполнитель
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