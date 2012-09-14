Помощник по организации конференций (инвалид)

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Наша организация занимается трудоустройством людей с инвалидностью. Нужен человек, который может составлять несложные сметы, коммуникабельный (чтобы звонить по телефону и договориваться с различным персоналом), ответственный,умеющий быстро находить нужную информацию, иногда нужно будет делать небольшие верстки. Знание программных продуктов MS Office (MS Word, MS Excel) обязятельно. Оплата труда договорная, зависит от объема работы.

13 лет назад
panovka
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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