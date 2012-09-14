Народ пишите не стесняйтесь, работаю со всеми кто хочет работать! Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Я Маркет совсем недавно. Нужно писать 1-2 отзыва в неделю. Отзыв должен ...
Помощник по организации конференций (инвалид)
Наша организация занимается трудоустройством людей с инвалидностью. Нужен человек, который может составлять несложные сметы, коммуникабельный (чтобы звонить по телефону и договориваться с различным персоналом), ответственный,умеющий быстро находить нужную информацию, иногда нужно будет делать небольшие верстки. Знание программных продуктов MS Office (MS Word, MS Excel) обязятельно. Оплата труда договорная, зависит от объема работы.
Заявки фрилансеров
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