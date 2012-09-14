Помощник по организации конференций (инвалид)

Наша организация занимается трудоустройством людей с инвалидностью. Нужен человек, который может составлять несложные сметы, коммуникабельный (чтобы звонить по телефону и договориваться с различным персоналом), ответственный,умеющий быстро находить нужную информацию, иногда нужно будет делать небольшие верстки. Знание программных продуктов MS Office (MS Word, MS Excel) обязятельно. Оплата труда договорная, зависит от объема работы.