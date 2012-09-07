Отзывы на Яндекс.Маркет

Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: 100 руб. за каждый опубликованный отзыв.

Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.

процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, перешли по ссылке на магазин, поотвисали там не менее 2х минут и положили магазин в корзинку написав в примечании что для отзыва. через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). Адрес сайта по запросу либо в комментах, либо в личку.

Всем спасибо заранее.

Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по России, поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала, хотя она и присутствует.

Цена за размещенный и продержавшийся после размещения в течении 5и дней отзыв - 100руб