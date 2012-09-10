Сделать форму в ворде

Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: 100 руб. за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, ...