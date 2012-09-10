Разослать письма с нашего ящика

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Закрыт27 заявок611 просмотров

С нашего почтового ящика на мейле переслать 500 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому.

Оплата 1 руб. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на почту [email protected]. Тема письма по рассылке писем. Подробности задания вышлем на почту.

12 лет назад
vsegdarad
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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