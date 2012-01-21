Сделать плакат формат А3 по примеру. Подробности в тз. оплата 150 руб.
- $5Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт12 лет назад
С нашего почтового ящика на мейле переслать 500 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 1 руб. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на ...Прочее27 заявокЗакрыт12 лет назад
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Сайт: erubl.ru/ Задача: Сделать изменение и затухание центрального div'a(Здравствуйте), аналогично заголовку h2 над ним Для каждого фона/раздела – свой див. привязка может осуществляться по атрибуту alt изображения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
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С нашего почтового ящика на мейле переслать 3000 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 70 коп. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на почту [email protected]. ...Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
С почтового ящика на меле переслать 400 писем. Не менять тему. не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 70 коп. за 1 письмо. Оплата яндексами.Прочее20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Из электронного справочника дубльгис г. Тюмени внести название компании и емейл в таблицу. Только тех компании, у которых не указан сайт. Компании поделены на рубрики, вы получаете список рубрик и прорабатываете его. Подробная инструкция в ...Прочее7 заявокЗакрыт13 лет назад
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Сделать рассылку писем с электронного ящика. Всего 300 писем. Нужно просто переслать письмо 300 раз. Оплата яндекс деньгами 1 руб. за 1 письмо. Подробную инструкцию как и что делать вышлю на почту. Кто ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Перевести аудио в текст всего 47 минут. Начать с 10-й минуты. Оплата 300 руб. на яндекс деньги. Готовы взять пишите на [email protected]Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Получаете рубрику, вбиваете ее в справочник http://maps.2gis.ru/ и из открывшегося списка копируете название компании, емейл, и факс (факс указан специальным значком) После этого нужно разослать порядка 300 писем по созданной базе. Письма ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад