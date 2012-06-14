Внести информацию из интернет-справочника в табл.

Из электронного справочника дубльгис г. Тюмени внести название компании и емейл в таблицу. Только тех компании, у которых не указан сайт. Компании поделены на рубрики, вы получаете список рубрик и прорабатываете его. Подробная инструкция в приложении. оплата 50 коп. за 1 контакт.

В среднем каждый получит 300-500 компаний. Соответственно 150-250 руб. Оплата на яндекс деньги. Если готовы пишите на [email protected]