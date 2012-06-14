Нужно сканировать книги. Тематика - деловая литература, не художественная. Книги коммунистическо-политического содержания не нужны. Книги должны быть уникальными, перед сканированием надо дать мне заглавие чтобы проверить нужно ли сканировать. Цена - 30 долл ...
Расшифровка аудиозаписи 10 часов
Доброго времени суток уважаемые!
Мне необходимо набрать текст с аудиозаписи психологического тренинга, особенностью которого являются диалоги. Всего 10 часов.
Предлагайте свою стоимость за час или за набранный лист.
При хорошем исполнении возможно долгосрочное сотрудничество.
Жду ваших писем преимущественно на email: trunova.n(собачка)bk.ru
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