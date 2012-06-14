Расшифровка аудиозаписи 10 часов

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Закрыт29 заявок477 просмотров

Доброго времени суток уважаемые!

Мне необходимо набрать текст с аудиозаписи психологического тренинга, особенностью которого являются диалоги. Всего 10 часов.

Предлагайте свою стоимость за час или за набранный лист.

При хорошем исполнении возможно долгосрочное сотрудничество.

Жду ваших писем преимущественно на email: trunova.n(собачка)bk.ru

13 лет назад
Trunova_Natali
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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