Написать отзывы

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Завершен5 заявок218 просмотров

Здравствуйте!

Нужно придумывать отзывы о нашей компании железные-ворота.рф. Для начала 6 отзывов. Вскоре надо будет придумывать ещё. Отзывы небольшие на 300-500 знаков. Напишите свои цены и сроки. Оплату гарантирую.

13 лет назад
Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена на "отлично", в оговоренные сроки. Рекомендую.
Рекомендую заказчика к сотрудничеству - четкое задание. моментальная оплата и постоянная связь для уточнения деталей. Надеюсь на продолжение работы с Тимуром.

Заявки фрилансеров

341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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