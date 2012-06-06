База населенных пунктов

Желательно, что бы знали, что такое стартап, любили новые интернет-проекты. Предоставляются разные онлайн-сервисы и оффлайн-проекты. Нужно найти аналоги для этих онлайн-сервисов и проектов. Можно в России, можно на Западе (лучше). Затем ...