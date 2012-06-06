Необходимо разработать технические условия для пищевого оборудования (детали при личном общении). В идеале, согласование с Минздравом, но возможны варианты. В силу специфики работы исполнитель может быть только из Украины.
[ENG] Аудио -> текст
Перевести аудио в текст. До 16 по МСК.
Выбранный исполнитель
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