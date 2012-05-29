Задача привлечь больше внимания к услугам на сайте для повышения конверсии звонков по телефону и заказов услуг в дальнейшем. Отредактировать текст услуг на сайте http://galantsalon.ru/ Ищу ...
Найти аналоги для разных онлайн-сервисов
Желательно, что бы знали, что такое стартап, любили новые интернет-проекты.
Предоставляются разные онлайн-сервисы и оффлайн-проекты. Нужно найти аналоги для этих онлайн-сервисов и проектов. Можно в России, можно на Западе (лучше).
Затем нужно разместить на другом сайте эти проекты-источники и их аналоги. Авторизоваться на сайте нужно через социальную сеть Facebook, Twitter, VK.com. Ваши действия будут дублироваться в соц. сеть, поэтому вам нужен аккаунт, на котором будут показываться ваши действия.
Необходимо знание английского и сообразительность!
Задание в два этапа:
1. Сначала собрать аналоги. В таблицу excel. Источник (заголовок), ссылка на источник, Аналог(и) (Заголовок), ссылка на аналог. Прислать таблицу на проверку.
2. Разместить источники и аналоги (с описанием в 160 символов) на сайте.
За 1 позицию – 30 рублей. Ориентируемся, что вы соберете 100 позиций. Если меньше 100 позиций, то оплата по результату. Например, 50 позиций – 1500 рублей.
не пишите в личку! Оставьте контакты.
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