Найти аналоги для разных онлайн-сервисов

Желательно, что бы знали, что такое стартап, любили новые интернет-проекты.

Предоставляются разные онлайн-сервисы и оффлайн-проекты. Нужно найти аналоги для этих онлайн-сервисов и проектов. Можно в России, можно на Западе (лучше).

Затем нужно разместить на другом сайте эти проекты-источники и их аналоги. Авторизоваться на сайте нужно через социальную сеть Facebook, Twitter, VK.com. Ваши действия будут дублироваться в соц. сеть, поэтому вам нужен аккаунт, на котором будут показываться ваши действия.

Необходимо знание английского и сообразительность!

Задание в два этапа:

1. Сначала собрать аналоги. В таблицу excel. Источник (заголовок), ссылка на источник, Аналог(и) (Заголовок), ссылка на аналог. Прислать таблицу на проверку.

2. Разместить источники и аналоги (с описанием в 160 символов) на сайте.

За 1 позицию – 30 рублей. Ориентируемся, что вы соберете 100 позиций. Если меньше 100 позиций, то оплата по результату. Например, 50 позиций – 1500 рублей.

не пишите в личку! Оставьте контакты.