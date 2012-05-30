Разработка технических условий

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Закрытнет заявок114 просмотров

Необходимо разработать технические условия для пищевого оборудования (детали при личном общении). В идеале, согласование с Минздравом, но возможны варианты. В силу специфики работы исполнитель может быть только из Украины.

13 лет назад
predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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