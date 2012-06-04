Слоган для продукта

Необходимо придумать слоган для камер интенсивного охлаждения и шоковой заморозки.

Основой для позиционирования камер (а потом – и бренда) Fast°Cold является то, что наши технологи и инженеры знают, как правильно осуществлять интенсивное охлаждение и заморозку продуктов питания, и умеют оптимально воплощать эти знания в технических решениях от Fast°Cold.

В идеале – мы должны распиарить и внедрить в сознание потенциальных клиентов уверенность в том, что ЛЮБАЯ шоковая заморозка – это МЫ! Чтобы сначала позвонили нам, а потом – уже пробивали где-то цены, объявляли тендеры и т.д. Чтобы все проектировщики России знали, где взять блоки и технические характеристики для выполнения проектов. Чтобы в любой лизинговой компании знали, куда звонить, если клиент пришел с чьим-то предложением по шоку.

Цена -20$/ Срок - 18 июня.