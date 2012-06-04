Собственно вот... напишите условия, расценки. Нужно писАть ненавязчиво, грамотно и красиво. Спасибо.
Установка софта для телефонов
1. Необходимо разобраться на рынке софта. Для выбора оптимального по цене-качеству.
2. Составить таблицу в Excel заполнив поля: производитель, контакты, цены... таблицу предоставлю
3. Протестировать софт на установку и работу. Консультировать клиентов по этому вопросу.
Для начала есть тестовый заказ на Айфон 4
Если все получается, заказов хватает, нужна помощь в реализации
Заявки фрилансеров
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