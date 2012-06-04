Размещение баннера на сайтах

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Нужно списаться с 50 сайтами и попросить их разместить мини-баннер с ссылкой на сайт. Ссылку на сайт и код баннера покажу в ответном письме при ответе на это задание.

За 1 размещенный баннер плачу 50 рублей.

13 лет назад
brandmaker
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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